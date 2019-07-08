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Son dakika! Burak Yılmaz ameliyat oldu! Beşiktaş’tan açıklama…
Beşiktaş

Son dakika! Burak Yılmaz ameliyat oldu! Beşiktaş’tan açıklama…

Son dakika! Beşiktaş'tan açıklama: "Burak Yılmaz, sağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle, ileride oluşabilecek stres kırığı riskini ortadan kaldırmak ve iyileşme sürecini kısaltmak amacıyla ameliyat edildi ve sağ ayak 5. tarak kemiğine vida yerleştirildi."

8 Temmuz 2019 18:09

Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz ameliyat oldu. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre milli golcü, sağ ayak tarak kemiğinde oluşan stres reaksiyonu nedeniyle ileride oluşabilecek stres kırığını önlemek adına ameliyat edildi.

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İşte açıklama:

“Burak Yılmaz'ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbolcumuz Burak Yılmaz, sağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle, ileride oluşabilecek stres kırığı riskini ortadan kaldırmak ve iyileşme sürecini kısaltmak amacıyla Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildi.

Başarılı geçen operasyonda Burak Yılmaz'ın sağ ayak 5. tarak kemiğine (metatars) vida yerleştirildi.

Beşiktaş Ailesi olarak Burak Yılmaz'a geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz.

Beşiktaş JK”

Son güncelleme 18:13 | 8 Temmuz 2019
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