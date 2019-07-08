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Roma’dan tarihi transfer! En pahalı kaleci…
Transfer Haberleri

Roma’dan tarihi transfer! En pahalı kaleci…

Roma, Real Betis'ten Pau Lopez'i , 28 milyon euroya kadrosuna katarken tarihinin en pahalı kaleci transferine imza attı.

8 Temmuz 2019 14:16

İspanya La Liga takımlarından Real Betis, geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak transfer ettiği kaleci Pau Lopez’i İtalyan ekibi Roma’ya 28 milyon euroya sattı.

Lopez’in sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak. 24 yaşındaki İspanyol file bekçisi önceki sezon sonunda Espanyol’dan sözleşme bitiminde ayrılmış ve Real Betis’e transfer olmuştu.

ROMA TARİHİNİN EN PAHALI KALECİSİ

Pau Lopez, bu tranferle birlikte Roma tarihinin en pahalı kalecisi olacak.

Real Betis forması ile geçen sezon 35 maçta forma giyen Pau Lopez 10 maçta kalesini gole kapamıştı.

Son güncelleme 14:16 | 8 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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