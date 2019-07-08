Roma’dan tarihi transfer! En pahalı kaleci…

İspanya La Liga takımlarından Real Betis, geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak transfer ettiği kaleci Pau Lopez’i İtalyan ekibi Roma’ya 28 milyon euroya sattı.

Lopez’in sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak. 24 yaşındaki İspanyol file bekçisi önceki sezon sonunda Espanyol’dan sözleşme bitiminde ayrılmış ve Real Betis’e transfer olmuştu.

ROMA TARİHİNİN EN PAHALI KALECİSİ

Pau Lopez, bu tranferle birlikte Roma tarihinin en pahalı kalecisi olacak.

Real Betis forması ile geçen sezon 35 maçta forma giyen Pau Lopez 10 maçta kalesini gole kapamıştı.