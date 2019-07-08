SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Türkiye'nin konuştuğu trafik magandası ile ilgili yeni gelişme
Roma, Abdülkadir Ömür için temasa geçti!
Transfer Haberleri

Roma, Abdülkadir Ömür için temasa geçti!

İtalyan basını, Roma'nın Abdülkadir Ömür'ün transferi için oyuncunun temsilcileriyle temasa geçtiğini iddia etti.

8 Temmuz 2019 11:51

Avrupa’da birçok kulübün gözdesi haline gelen Abdülkadir Ömür için İtalya’dan talip var. Roma, Cengiz Ünder’in ardından Abdülkadir Ömür’e de göz koydu.

Tutto Mercato’da yer alan habere göre Roma, 20 yaşındaki futbolcunun transfer koşullarını öğrenmek adına ilk adımı attı ve menajerlerle temasa geçti. Öte yandan Liverpool’un da Abdülkadir ile ilgilendiği ancak Roma’nın daha istekli ve daha ciddi olduğu belirtildi.

Haberde, Trabzonspor’un genç yetenek için 20 milyon Euro civarında bonservis istediğine de vurgu yapıldı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kısa süre önce yaptığı açıklamada Monaco’dan Abdülkadir için teklif aldıklarını ancak geri çevirdiklerini itiraf etmişti.

Geçen sezon Süper Lig’de 29 maça çıkan Abdülkadir Ömür, takımı adına 5 gol atıp 8 asist yaptı.

Son güncelleme 11:51 | 8 Temmuz 2019
abdülkadir ömür roma trabzonspor transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR