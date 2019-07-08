Richarlison, Copa America Finali’nde attığı golü armağan ettiği büyükannesinin adını canlı yayında unuttu!

Copa America Finali’nde ev sahibi Brezilya, Peru’yu 3-1 yenerek evinde mutlu sona ulaşıp toplamda 9. kez kupanın sahibi olurken maçta skoru tayin eden gole imza atan Everton’ın yıldız oyuncusu Richarlison, maç sonrası ilginç bir açıklamaya imza attı.

Madalya töreninin ardından açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki yıldız oyuncu attığı golü armağan ettiği büyükannesinin adını heyecandan canlı yayında unuttu. Yaşadığı unutkanlık anına gülen Richarlison, “Kafamda ama bir anda unutuverdim” dedi.

Richarlison, “Bu maçta bir gol atarsam 80 yaşını deviren büyükanneme armağan edecetim. Tanrı’ya teşekkür ediyor ve bu golü ona adıyorum” ifadelerini kullandı ve ailesinin de Maracana’da oynanan finalde tribünlerde yer aldığını belirtti.