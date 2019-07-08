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Richarlison, Copa America Finali’nde attığı golü armağan ettiği büyükannesinin adını canlı yayında unuttu!
Milli Takımlar

Richarlison, Copa America Finali’nde attığı golü armağan ettiği büyükannesinin adını canlı yayında unuttu!

Brezilya'nın Peru'yu 3-1 yendiği Copa America Finali'nde skoru tayin eden golü atan Richarlison, maçın ardından canlı yayında yaptığı açıklamada attığı golü armağan etmek istediği büyükannesinin adını zaferin heyecanıyla unuttu!

8 Temmuz 2019 22:59

Copa America Finali’nde ev sahibi Brezilya, Peru’yu 3-1 yenerek evinde mutlu sona ulaşıp toplamda 9. kez kupanın sahibi olurken maçta skoru tayin eden gole imza atan Everton’ın yıldız oyuncusu Richarlison, maç sonrası ilginç bir açıklamaya imza attı.

Madalya töreninin ardından açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki yıldız oyuncu attığı golü armağan ettiği büyükannesinin adını heyecandan canlı yayında unuttu. Yaşadığı unutkanlık anına gülen Richarlison, “Kafamda ama bir anda unutuverdim” dedi.

Richarlison, “Bu maçta bir gol atarsam 80 yaşını deviren büyükanneme armağan edecetim. Tanrı’ya teşekkür ediyor ve bu golü ona adıyorum” ifadelerini kullandı ve ailesinin de Maracana’da oynanan finalde tribünlerde yer aldığını belirtti.

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Descanse em paz vovô

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Son güncelleme 23:07 | 8 Temmuz 2019
2019 Copa America brezilya Copa America Richarlison
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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