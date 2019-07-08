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Pınar Karşıyaka Jordan Morgan’ı açıkladı
Basketbol Süper Ligi

Pınar Karşıyaka Jordan Morgan’ı açıkladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka; Jordan Morgan ve Amath M’Baye’ı kadrosuna dahil etti.

8 Temmuz 2019 17:57

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD’li pivot Jordan Morgan ve Fransız forvet Amath M'Baye'ı kadrosuna dahil etti. Pınar Karşıyaka’dan yapılan yazılı açıklamada, 27 yaşındaki Morgan ve 29 yaşındaki M’Baye ile 2’şer yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

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Geçen sezonu Banvit’te geçiren Morgan, NCAA’de Michigan’da mücadele ettikten sonra İtalya’da Virtus, Fransa’da Hermine Nantes Atlantique, Paris Levallois, Yunanistan’da Kymis ve Slovenya’da da Petrol Olimpia formalarını giydi. M’Baye ise geçen sezon İtalya'nın Virtus Bologna ekibi ile FIBA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan kadrosuna kattı.

Son güncelleme 17:57 | 8 Temmuz 2019
Jordan Morgan Pınar Karşıyaka Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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