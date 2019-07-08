Pınar Karşıyaka Jordan Morgan’ı açıkladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD’li pivot Jordan Morgan ve Fransız forvet Amath M'Baye'ı kadrosuna dahil etti. Pınar Karşıyaka’dan yapılan yazılı açıklamada, 27 yaşındaki Morgan ve 29 yaşındaki M’Baye ile 2’şer yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

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Geçen sezonu Banvit’te geçiren Morgan, NCAA’de Michigan’da mücadele ettikten sonra İtalya’da Virtus, Fransa’da Hermine Nantes Atlantique, Paris Levallois, Yunanistan’da Kymis ve Slovenya’da da Petrol Olimpia formalarını giydi. M’Baye ise geçen sezon İtalya'nın Virtus Bologna ekibi ile FIBA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan kadrosuna kattı.