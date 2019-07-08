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Osmanlıspor’da ayrılık
TFF 1.Lig

Osmanlıspor’da ayrılık

Osmanlıspor'da forma giyen kaleci Abdülaziz Demircan, alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetti.

8 Temmuz 2019 12:59

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1’inci Lig ekibi Osmanlıspor’da forma giyen 28 yaşındaki kaleci Abdülaziz Demircan, alacaklarına karşılık kulüple 2021 yılına kadar olan sözleşmesini feshetti.

Süper Lig’de Karabükspor, Kayserispor ve Konyaspor’da kaleyi koruyan başarılı eldiven, kısa bir süre de İsveç’te oynadı. Geçen sezon Osmanlıspor’da ligde 10 maçta, kupada ise 1 maçta forma giyen file bekçisi, bu maçların 5’inde kalesini gole kapatmayı başardı. Abdülaziz Demircan’ın yeni oynayacağı kulüp için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

Son güncelleme 12:59 | 8 Temmuz 2019
Osmanlıspor
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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