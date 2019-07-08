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Göztepe altyapıda maden buldu
Göztepe

Göztepe altyapıda maden buldu

Spor Toto Süper Lig'de transferde golcü arayışlarını sürdüren Göztepe, altyapısında maden buldu.

8 Temmuz 2019 13:04

Geçen sezon sarı-kırmızılıların altyapısına katılıp U21 Ligi’nde müthiş bir istatistiğe imza atan 19 yaşındaki Nijeryalı forvet Yunusa Owolabi Muritala, yeni sezon hazırlıkları kapsamında A takımla antrenmana çıkmaya başladı. Geçen eylül ayında Nijerya’dan Göztepe’nin eski kaleci ve teknik direktörlerinden olan Ercan Ertemçöz’ün oğlu Serdar Ertemçöz tarafından altyapıya kazandırılan Muritala, Ekim 2018’den itibaren U21 takımına katıldı.

Güçlü fiziği ve hızıyla dikkat çeken Muritala, U21 Süper Ligi’nde 19 maça çıkıp 13 gol attı. Genç yıldız adayı son çıktığı 10 maçı 10 golle geçti. Geçen sezon devre arasında da dönemin teknik patronu Bayram Bektaş’ın Antalya kampına götürmeyi planladığı Muritala, kulüpte teknik ekipte değişikliğe gidilip Kemal Özdeş göreve gelince İzmir’de kaldı.

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Son güncelleme 13:04 | 8 Temmuz 2019
göztepe
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