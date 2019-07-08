Gianni Infantino kupa töreninde ıslıklandı! Megan Rapinoe tribünlere destek verdi

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda Hollanda’yı finalde 2-0 mağlup eden ABD, şampiyonluğa ulaştı. Kupa töreninde podyuma gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino, tribünler tarafından yoğun bir ıslıkla protesto edildi. Kupanın yıldızı ABD Kaptanı Megan Rapinoe, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı tartışmanın bir benzerinin fitilini, FIFA Başkanı Gianni Infantino’yla başlattı. Infantino’nun ıslıklanmasını haklı bulduğunu belirten Megan Rapinoe “Kamu utancı kimseye zarar vermez” ifadesini kullandı.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelen Megan Rapinoe, futbolda kadın-erkek arasında eşitlik olmadığını savundu. Gianni Infantino’nun bu durumdan dolayı utanması gerektiğini belirten Megan Rapinoe, “Tribünler haklı… Ben de Infantino’yu eleştiriyorum. Kadın ile erkek arasındaki eşitliği sağlamak için pek çaba sarf etmiyor” dedi. Megan Rapinoe, bundan sonra sporda kadın-erkek eşitliğini sağlamak için çabalayacağını da sözlerine ekledi.

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GOL SEVİNCİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Hollanda karşısında penaltıdan attığı gol sonrası köşe gönderinde yaptığı gol sevinci ile ilgili konuşan Megan Rapinoe “Bu sevincimi turnuvaya katılan ve kadın sporuna katkı sağlayan tüm sporcular için yaptım” ifadesini kullandı.

Kadın futbolu konusunda artık bir sonraki adımın atılması gerektiğini de belirten Megan Rapinoe “Artık değerli olup olmadığımız kanıtlamak zorunda değiliz diye düşünüyorum. Herkes bir sonraki adım için hazır… Bundan sonra, ‘Kadınlar ve erkekler eşit para kazanmalı mı? Bonservis ücretleri eşit olmalı mı? gibi sorularla vakit kaybetmemeliyiz. Değerimizi ispatladık” şeklinde konuştu.

Bir sonraki adımın atılması gerektiğini de tekrarlayan Megan Rapinoe, şunları söyledi:

“Artık herkes kadın futbolunun geldiği yeri gördü. Sponsorlar, taraftarlar, futbolcular… Herkes ne kadar değerli olduğumuzu öğrendi. Bundan sonra bir sonraki adıma geçmeliyiz. Kadın futbolu federasyonlarını ve kadın futbolu organizasyonlarını nasıl destekleriz, geliştiririz bunları konuşmamız lazım… FIFA bu konuda ne yapabileceğini düşünmeye başlamalı… Dünyadaki kadın futbolu liglerinin desteklemek için biz futbolcular, herkesin izlemeye doyamayacağı bir şov ortaya koymalıyız. Artık yeni adımı atma zamanı geldi.”