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Galatasaray yönetimi Vedat Muric’in Fenerbahçe gidişi sonrası sessizliğini bozdu
Galatasaray

Galatasaray yönetimi Vedat Muric’in Fenerbahçe gidişi sonrası sessizliğini bozdu

Galatasaray yönetimi, gündemi ve Vedat Muric'in Fenerbahçe ile anlaşmasını değerlendirdi. Ayrıntılara SÖZCÜ ulaştı.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 8 Temmuz 2019 08:20

Galatasaray önceki gece olağanüstü bir transfer toplantısı gerçekleşti. Sarı- kırmızılıların kurmayları, gündemi değerlendirmek için bir aradaydı. Bu toplantıdan fotoğraf paylaşan Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Peki bu buluşmada neler konuşuldu? SÖZCÜ bu sorunun yanıtına ulaştı.

Vedat Muric, Diagne, yeni golcü arayışı ve diğer transferlere kadar önemli konular masadaydı. Edinilen bilgilere göre Galatasaraylı yöneticiler Muric'in transferinin o saatlerde olumsuz yöne dönmesi üzerine ilk konu olarak santrfor transferini gündeme aldı. Fatih Terim'n ısrarla istediği Kosovalı golcünün kaptırılması üzerine yeni golcü için yol haritası konuşuldu.

08 Temmuz 2019 Vedat Muric transferinin perde arkası Fenerbahçe`nin mutlu sona ulaştığı Kosavalı futbolcunun transferinde perde arkasına SÖZCÜ ulaştı. İlgili Haberi Oku

GOLCÜ ARAYIŞI

Planlarını tamamen Muric'e göre yapan Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'la eldeki opsiyonlar üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Masada, SÖZCÜ'nün duyurduğu Vedat Muric'in “Ben Galatasaray'da oynayacağım diye bir şey söylemedim” sözleri de değerlendirildi.

YATIRIM SÜRECEK

Ortak kanı şu oldu:

“Oyuncu tavrını değiştiriyorsa bu transfer iyi ki olmamış. Kaybedilmiş bir şey yok.”

Diğer bir konu da Diagne'ydi. Golcü oyuncuya gelen teklifler görüşüldü. Temasların sıklaştırılması kararı alındı. Ayrıca genç futbolculara yatırımın sürmesi kararı çıktı.

Son güncelleme 08:24 | 8 Temmuz 2019
Fenerbahçe galatasaray Vedat Muriç
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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