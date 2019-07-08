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Galatasaray, Fatih Terim’le 45 yılı kutladı
Galatasaray

Galatasaray, Fatih Terim’le 45 yılı kutladı

Galatasaray, Fatih Terim'in sarı-kırmızılı camiadaki 45. yılını pasta keserek kutladı. Fatih Terim "İyi ki Galatasaraylı olmuşum. Türkiye'nin ve dünyanın bu köklü markasında olmak benim için gurur verici" dedi.

8 Temmuz 2019 23:49

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in sarı kırmızılı kulüpteki 45’inci yılı, sabah antrenmanı sonrasında kesilen pasta ile kutlandı. Fatih Terim, Galatasaray ile bir yıl daha devam edecek olan Selçuk İnan ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile mumlara üflerken, sonrasında tüm Florya çalışanları, teknik heyet ve futbolcular ile objektiflere poz verdi.

Pasta kesildikten sonra açıklama yapan deneyimli teknik adam, şunları söyledi: “Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana 45 seneyi hatırlattı, bu süre çok kolay geçmedi tabii ki ama bu kapıdan gireli bu kadar yıl olmuş. Açıkçası iyi ki bu kapıdan girmişim, iyi ki Galatasaraylı olmuşum, iyi ki bu camiaya mal olmuşum, iyi ki Galatasaray’da oynamışım, iyi ki hala bu camiaya hizmet ediyorum. Bende bu camiamın çok büyük emeği ve hakkı var. Geldiğim günden bugüne kadar kimlerin bende emeği varsa sonsuz teşekkür ederim, aramızda olmayanlara da Allah rahmet eylesin. 08 Temmuz 2019 Galatasaray, Fatih Terim`in sözleşmesini KAP`a bildirdi! İşte sözleşmenin tüm detayları Galatasaray, Fatih Terim`le imzalanan 2+3 yıllık sözleşmenin detaylarını KAP`a bildirdi. Terim`e 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında 18 milyon TL yıllık ücret ödenecek. İlgili Haberi Oku

Umarım siz de çok uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edersiniz. Türkiye’nin ve dünyanın bu köklü markasında olmak benim için gurur verici, sizler için de öyle olmasını dilerim. Şöyle düşünün, 20 yaşında bir çocuk olarak gurbete geliyorsunuz. Orada top oynuyorsunuz, evleniyorsunuz, çocuk sahibi oluyorsunuz, torun sahibi oluyorsunuz. Bu aidiyet duygusu anlatılmaz bir duygu. Galatasaray’a ait olmaktan son derece mutlu ve gururluyum. Hepinize de teşekkür ediyorum.”

Son güncelleme 23:49 | 8 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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