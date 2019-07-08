Fenerbahçe’den Milan Pavkov sürprizi! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Sırp basını Fenerbahçe’nin görüştüğü ismi açıkladı. Galatasaray Serie A ekibi Inter’e Belçikalı oyuncusu Radja Nainggolan için kiralama teklifinde bulundu. Al-Ahli'den ayrılmaya hazırlanan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, eski külübü Fenerbahçe'den olumsuz yanıt alınca Beşiktaş’a önerildi.

FENERBAHÇE’YE SIRP YILDIZ ADAYI PAVKOV

Mozzartsport’un haberine göre; Sarı lacivertliler, Başakşehir’in de ilgilendiği Kızılyıldız’ın santrforu Milan Pavkov’u bitirme aşamasına getirdi. 4 milyon euro karşılığında transferin gerçekleşeceği belirtilen haberde, transferde tarafların görüşmelere resmen başladığı kaydedildi.

Öte yandan haberde, Milan Pavkov’un gelen teklifler neticesinde Uzak Doğu’ya taşınmayı reddettiği de belirtildi. 1994 doğumlu Milan Pavkov, Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde dünyaya gelmiştir. Profesyonel futbol kariyerine doğduğu şehrin takımı Novi Sad U19’da başlayan Pavkov, santrfor mevkinde oynuyor.

GS’DEN NAİNGGOLAN ATAĞI

Galatasaray, Fernando’nun alternatifini İtalya’da buldu. Inter Teknik Direktörü Conte’nin kaptan İcardi ile birlikte “Gönderilsin” dediği Radja Nainggolan için sarı-kırmızılılar devreye girdi. Cimbom’un Serie A ekibine kiralama teklifinde bulunduğu ve oyuncunun 4.5 milyon Euro olan maaşının 3 milyon Euro’luk kısmını karşılamaya hazır olduğu belirtildi. Bu arada 31 yaşındaki Belçikalı yıldızın kendisine Çin’den gelen astronomik tekliflere olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ’TAN JOSEF DE SOUZA GİRİŞİMİ

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, kulüplere yabancı futbolcu sınırlaması getirdi. Bunun üzerine Al-Ahli, Fenerbahçe’den transfer ettiği Josef de Souza’dan kendisine kulüp bulmasını istedi. Önce Fenerbahçe’nin kapısını çalan Brezilyalı yıldızın temsilcileri sarı-lacivertlilerden “Orta saha için düşündüğümüz farklı isimler var” yanıtını alınca rotayı Beşiktaş’a çevirdi.

Yapılan görüşmede, 30 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı takıma gelebileceği belirtildi. Beşiktaş cephesi ise olumlu ya da olumsuz yanıt vermedi. Başkan Fikret Orman ve ekibi, bu konudaki kararı teknik direktör Abdullah Avcı’ya bıraktı. Avcı’nın olumlu görüş bildirmesi halinde, Josef de Souza için resmi görüşmelerin başlatılacağı belirtildi.

2015 yılında Sao Paulo’dan Fenerbahçe’ye transfer olup 3 sezon sarı-lacivertli formayı giyen Brezilyalı orta saha, geçen sezon başında 12 milyon Euro ücret ile Al-Ahli’nin yolunu tutmuştu.

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