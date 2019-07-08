Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Vedat Muriqi’den ilk açıklamalar: ‘İyi ki buraya geldim!’

Galatasaray’ın da transferi için uzun süre çaba harcadığı Vedat Muriqi, Fenerbahçe’ye transferinin ardından kameraların karşısına geçti. Kulüp televizyonunda kendi transferini spiker olarak kendi sunan Vedat, ardından transferle ilgili duygularını dile getirdi.

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Hayalini kurduğu formayı giydiğini dile getiren Vedat Muriqi, “Türkiye’nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum, onurluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum çubukluya kavuştuğum için mutluyum. İyi ki buraya geldim. Taraftarımıza da destekleri için çok teşekkür ediyorum. Kulübümüze yakışır bir futbolcu olacağım. Sahada iyi mücadele gösterip goller atmak istiyorum” dedi.

İmzadan sonra Topuk Yaylası’na giden 25 yaşındaki golcüyü Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı karşıladı. Burada da kısa bir açıklamada bulunan sarı-lacivertli futbolcu, performans antrenörü Zeki Göle ile ayağının tozuyla antrenmana başladı.