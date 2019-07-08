Fenerbahçe’nin Muriqi transferi Arnavut basınında

İnsporti adlı online spor gazetesi, Muriqi’in transferinin birkaç gündür gündemde olduğunu, Kosovalı futbolcuyla İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinin de ilgilendiğini yazdı.

Sözleşmenin detaylarına yer verilen haberde, transfer sonrası Muriqi’in altyapısından yetiştiği Kosova’nın Prizren şehrindeki Liria Kulübü’nün de FIFA kuralları doğrultusunda 300 bin avro yetiştirme bedeli alacağı kaydedildi.

‘BAŞ DÖNDÜRÜCÜ MAAŞI’

Lajmi.net haber sitesi ise transferi okuyucularına “Vedat Muriqi’in Fenerbahçe’deki baş döndürücü maaşı” başlığıyla duyururken, Muriqi’in önce Galatasaray ile anlaşmaya vardığını ancak Kosovalı golcünün eski kulübü ile sarı-kırmızılıların anlaşamadığını yazdı.

Telegrafi.com da “Rüya gerçek olduğunda: Muriqi bir zamanlar Türk takımının taraftarlığını yaptı, bugün Fenerbahçe’ye transferi resmileşti” başlığıyla verdiği haberinde, Kosova Milli Takımı’nın yıldızı Muriqi’in ülkesinde oynadığı sıralarda Prizren Fenerbahçeliler Derneği pankartı önünde çekilen fotoğrafını paylaştı.

Mesut Özil`den Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım Kariyerini İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal`de sürdüren Türk asıllı Alman süperstar Mesut Özil`in sosyal medyada yaptığı paylaşım Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı. Sarı lacivertli taraftarların #FenerSeniBekliyorMesut etiketi dünya ve Türkiye gündemine ilk sıradan girdi. İlgili Haberi Oku

‘SIRADA MESUT ÖZİL’

Sovrani adlı internet sitesi de Muriqi’in Kosova Milli Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’nde yaptığı maçlarda attığı gollerle parladığını, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’ndeki golleriyle de baş kahraman olduğunu vurguladı. Periskopi de Fenerbahçe’nin Vedat Muriqi’i transfer ettiğini sırada ise Arsenal’ın Arnavut asıllı Alman futbolcusu Shkodran Mustafi ile Mesut Özil olduğunu iddia etti. Gazeta Blic’in Arnavutça yayını ise “Muriqi pembe dizisi sona erdi” başlığını kullandı.