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Daniel Aleksic kamptan ayrıldı
Transfer Haberleri

Daniel Aleksic kamptan ayrıldı

Evkur Yeni Malatyaspor’un Sırp futbolcusu Danijel Aleksic, Suudi Arabistan’a transfer oluyor.

8 Temmuz 2019 13:07

Evkur Yeni Malatyaspor’a 2017-2018 sezonunda 130 bin Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan ve kısa sürede sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcu Aleksic'in, Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklif üzerine Başkan Adil Gevrek ile görüşerek takımının kampından ayrıldığı ifade edildi.

Evkur Yeni Malatyaspor forması altında geçen sezon toplam 14 gole imza atan Aleksic, 7 de asist yaparak başarılı bir sezon geçirmişti. 28 yaşındaki başarılı futbolcunun Suudi Arabistan'dan gelen teklif üzerine Evkur Yeni Malatyaspor'un kamp yaptığı Bolu'dan ayrılarak İstanbul'a geçtiği ifade edildi.

Kariyerine ülkesinin Vojvodina takımında başlayan Aleksic, İtalya’nın Genoa, Almanya’nın Greuther Fürth, Fransa’nın Saint Etienne ve Arles, Polonya’nın Lechia Gdansk ile İsviçre’nin Saint Gallen ekiplerinde forma giydi.

Son güncelleme 13:07 | 8 Temmuz 2019
Danijel Aleksic Evkur Yeni Malatyaspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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