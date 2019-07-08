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Cezayir 3-0 Gine | 2019 Afrika Uluslar Kupası Son 16
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Cezayir 3-0 Gine | 2019 Afrika Uluslar Kupası Son 16

2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Gine'yi 3-0 yenen Cezayir, çeyrek finale çıktı. Çeyrek finale yükselen Cezayir'in rakibi, Mali ile Fildişi Sahili arasında oynanacak maçın kazananı olacak.

8 Temmuz 2019 00:23

2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Gine’yi 3-0 mağlup eden Cezayir, çeyrek finale yükseldi.

Mısır’ın ev sahipliğinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Gine ile Cezayir, başkent Kahire’deki 30 Haziran Stadı’nda karşılaştı.

Cezayir, 24. dakikada Muhamed Belaili, 57. dakikada Riyad Mahrez ve 82. dakikada Adam Ounas’ın attığı gollerle maçtan 3-0 üstün ayrıldı.

Çeyrek finale yükselen Cezayir’in rakibi, Mali ile Fildişi Sahili arasında oynanacak maçın kazananı olacak.

Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Son güncelleme 00:23 | 8 Temmuz 2019
2019 Afrika Uluslar Kupası cezayir gine
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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