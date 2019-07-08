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Transfer Haberleri

Atletico Madrid, Joao Felix’i tanıttı! 2 günde 7 bin forma

İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, Portekiz'in Benfica Kulübünden 126 milyon avroya transfer ettiği ve 7 sezonluk sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki Joao Felix'i basına tanıttı. Dünyada şu ana kadar yılın en pahalı transferi olan genç yıldızın 2 gün içinde 7 bin forması satıldı.

8 Temmuz 2019 16:03

Atletico Madrid’in Wanda Metropolitano Stadı’nda yapılan tanıtımda konuşan Felix, futbol tarihinin en pahalı 3. transferi olmasıyla ilgili, “Bonservis bedelini futbol piyasası belirliyor. Ben buraya işimi yapmaya, futbol oynamaya, takıma yardım etmeye geldim.” değerlendirmesinde bulundu.

Futbol dünyasındaki yüksek ücretlerin kendisi için önemli olmadığını kaydeden Felix, “Üzerimde oluşturulmak istenen baskılardan kendimi dışarıda bırakıp, işimi yapıp, takıma yardım etmek için en iyisini yapmaya çalışıyorum.” diye konuştu.

Basın mensuplarının, Juventus’ta forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile kendisini kıyaslayan sorularına “Cristiano, Cristiano. Ben, Joao Felix olmak istiyorum.” diye karşılık veren genç futbolcu, kendi futbolunu oynayıp, Atletico’ya tarih yazmak için geldiğini dile getirdi.

Portekiz’den ve Benfica’dan ayrılmanın kendisi için zor olduğunu da vurgulayan Felix, “Benim bugünlere gelmemi sağlayan kulüp Benfica oldu. Bana güvendiler. Ayrılmak zordu. Her zaman kalbimde olacak. Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ile eşleşmek, taraftarın ve kulübün bana verdiği sevgiyi hissetmek hoşuma gider.” şeklinde görüş belirtti. Bu arada Atletico Madrid’in, henüz resmi olarak takımdan ayrılmayan Fransız futbolcu Antoine Griezmann’ın 7 numaralı formasını Joao Felix’e vermesi dikkati çekti.

Barcelona’ya transferi gündemde olan Griezmann, Atletico Madrid Kulübü tarafından resmi olarak sezon öncesi hazırlık kampına çağrılmasına rağmen avukatı aracılığıyla kampa katılmayacağı mesajını yollamıştı. Atletico’nun takımla kampa başlamayan Griezmann hakkında disiplin ceza sürecini başlattığı iddia ediliyor.

2 GÜNDE 7 BİN ADET FORMA

Diğer yandan, Atletico’nun yeni futbolcusu Joao Felix’in gelir gelmez kulübe para kazandırmaya başladığı, son iki günde satışa çıkan Joao Felix yazılı Atletico Madrid formalarından 7 bin adet satıldığı belirtildi.

Son güncelleme 16:11 | 8 Temmuz 2019
Ateletico Madrid Joao Felix
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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