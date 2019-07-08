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Arnautovic ve El Shaarawy Çin Süper Ligi’ne gitti
Transfer Haberleri

Arnautovic ve El Shaarawy Çin Süper Ligi’ne gitti

Çin Süper Ligi takımlarından Şanghay SIPG, West Ham United'dan Marko Arnautovic'i, Şanghay Shenhua ise Roma'dan Stephan El Shaarawy'yi transfer etti.

8 Temmuz 2019 14:48

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’dan yapılan açıklamaya göre, Avusturyalı milli forvet oyuncusu Arnautovic’in transferi konusunda Şanghay Shenhua ile anlaşmaya varıldı.

30 yaşındaki Arnautovic’in bonservis bedeline ilişkin bilgi paylaşılmadı ancak İngiliz basını, transferin 25 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü. İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie) takımlarından Roma ise 26 yaşındaki forvet oyuncusu Stephan El Shaarawy’nin Şanghay Shenhua’ya transfer olduğunu duyurdu.

Açıklamada, Şanghay Shenhua’nın, İtalyan milli futbolcunun için bonservisi için Roma’ya 16 milyon avro ödeyeceği belirtildi.

Son güncelleme 14:48 | 8 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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