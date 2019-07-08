Alanyaspor’a Faslı forvet Yacine Bammou!

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Yacine Bammou ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Kulübe satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak 27 yaşındaki Faslı forvet Yacine Bammou yapılan törende kendisini Alanyasporlu yapan imzayı attı.

İmza töreninde konulan başkan Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarının aralıksız devam ettiklerini söyledi. Çavuşoğlu, “Fransa liginden Yacine Bammou’yu bir yıllığına kiralık olarak transfer ettik, satın alma opsiyonuyla birlikte. Hem santrfor, hem de santrafor arkasında oynayabilen bir yeteneğe sahip. Bize katkı sağlayabileceği için bu transferi gerçekleştirdik. Kendisine hoş geldik diyoruz. İnşallah burada da iyi performansını sergiler” dedi. Kayserispor`dan 2 yeni transfer Spor Toto Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor, geçen sezon Ankaragücü´nde forma giyen defans oyuncusu Brice Dja Djedje ve Galatasaray`ın eski kalecisi Eray İşcan ile sözleşme imzaladı. İlgili Haberi Oku

BAMMOU: POZİTİF ENERJİ ALDIM

Yacine Bammou ise transferden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Kulübün kendisi için değerli olduğunu belirten Bammou, “Bugün gerçekten çok mutluyum. Alanyaspor gibi çok değerli bir kulübe geldim. Kulüpten içeri girdiğimden beri pozitif bir enerji aldım. Burada gerçekten bir aile ortamı var. Herkes birbirine çok saygılı. Burada yeni bir sayfa, yeni bir mücadele kariyerim için başladı, umarım başarılı olurum. Başarının bir parçası olurum ve başarıya bir katkı sağlarım. Başkanıma çok teşekkür ediyorum, transferde emeği büyük. Ayrıca taraftarlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Biz desteklesinler ve bizi yalnız bırakmasınlar” diye konuştu. Trabzonspor`da Donis Avdijaj ve Ahmet Baha Bilgin`le sözleşme imzalandı! İşte Avdijaj`ın alacağı ücret Trabzonspor, Donis Avdijaj transferini KAP`a bildirdi. Avdijaj ile 1+3 yıllık sözleşme imzalandı. Avdijaj`a 274 bin Euro yıllık ücret ödenecek. Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecek. Bordo-mavililer ayrıca altyapıdan Ahmet Baha Bilgin`le de sözleşme imzaladı. İlgili Haberi Oku

“BEN, O FARKETMEZ”

Takımın golcü oyuncusu Cisse ile gireceği rekabetin sorulması üzerine Bammou, “Bizim burada ortak amacımız Alanyaspor’un başarısı. Ben, o fark etmez. Kim oynarsa oynasın takım için elinden gelenin maksimumunu sahada vereceğinden eminim.” cevabını verdi.