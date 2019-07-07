Wayne Rooney hakkında gündemi sarsacak itiraf! Birlikte olduğu kişi temizlikçi rolüyle evine giriyordu

Kariyerine ABD’de devam eden Wayne Rooney hakkında inanılmaz itiraflar içeren bir kitap yayınlandı. Helen Wood isimli eskortun hayatını anlattığı ‘In a Man’s World’ (Erkek Dünyasında) isimli otobiyografisinde Wayne Rooney ile ilgili gündeme oturacak iddialar ortaya atıldı. Wayne Rooney’nin eşini defalarca aldattığını anlatan Helen Wood, hatta bir arkadaşının temizlikçi kılığında İngiliz yıldızın evine girdiğini yazdı.

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Kitabında Wayne Rooney ile birçok kez birlikte olduğunu belirten Helen Wood, İngiliz yıldızın, takımının Avrupa kampında kendisi ve bir başka arkadaşı ile birlikte olduğunu iddia etti. Helen Wood, Wayne Rooney’nin birlikte oldukları sırada ‘Kırmızı Şeytan’ kılığına girdiğine de değindi. Wayne Rooney dışında bunu iki Manchester United futbolcunun daha yaptığını da ifadelerine ekledi. Helen Wood, Wayne Rooney’nin sıklıkla görüştüğü bir eskortun, temizlikçi kılığına girerek İngiliz yıldızın evine, eşinin haberi olmadan gizlice sızdığını da belirtti.

Helen Wood, Wayne Rooney’nin sürekli görüştüğü eskortlar olduğuna da otobiyografisinde yer verdi. Wayne Rooney’nin görüştüğü bazı eskortlarla arkadaş olduğunu, hatta bazen Wayne Rooney’nin kendisinin de yer aldığı üçlü ilişkilerde bulunduğunu da yazdı.