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Dünyadan Futbol

Wayne Rooney hakkında gündemi sarsacak itiraf! Birlikte olduğu kişi temizlikçi rolüyle evine giriyordu

İngiliz yıldız futbolcu Wayne Rooney hakkında olay yaratacak itiraflar ortaya atıldı. Helen Wood, otobiyografisinde Wayne Rooney'nin eşini aldattığı birçok hikayeyi gözler önüne serdi.

SKOR DIŞ HABER 7 Temmuz 2019 15:12

Kariyerine ABD’de devam eden Wayne Rooney hakkında inanılmaz itiraflar içeren bir kitap yayınlandı. Helen Wood isimli eskortun hayatını anlattığı ‘In a Man’s World’ (Erkek Dünyasında) isimli otobiyografisinde Wayne Rooney ile ilgili gündeme oturacak iddialar ortaya atıldı. Wayne Rooney’nin eşini defalarca aldattığını anlatan Helen Wood, hatta bir arkadaşının temizlikçi kılığında İngiliz yıldızın evine girdiğini yazdı.

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Kitabında Wayne Rooney ile birçok kez birlikte olduğunu belirten Helen Wood, İngiliz yıldızın, takımının Avrupa kampında kendisi ve bir başka arkadaşı ile birlikte olduğunu iddia etti. Helen Wood, Wayne Rooney’nin birlikte oldukları sırada ‘Kırmızı Şeytan’ kılığına girdiğine de değindi. Wayne Rooney dışında bunu iki Manchester United futbolcunun daha yaptığını da ifadelerine ekledi. Helen Wood, Wayne Rooney’nin sıklıkla görüştüğü bir eskortun, temizlikçi kılığına girerek İngiliz yıldızın evine, eşinin haberi olmadan gizlice sızdığını da belirtti.

Helen Wood, Wayne Rooney’nin sürekli görüştüğü eskortlar olduğuna da otobiyografisinde yer verdi. Wayne Rooney’nin görüştüğü bazı eskortlarla arkadaş olduğunu, hatta bazen Wayne Rooney’nin kendisinin de yer aldığı üçlü ilişkilerde bulunduğunu da yazdı.

Son güncelleme 16:37 | 7 Temmuz 2019
Helen Wood Wayne Rooney
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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