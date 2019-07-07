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Türk futbolunun efsane ismi Turgay Şeren unutulmadı
Galatasaray

Türk futbolunun efsane ismi Turgay Şeren unutulmadı

Galatasaray, Turgay Şeren'in ölüm yıl dönümü nedeniyle resmi internet sitesinden bir mesaj yayınladı.

7 Temmuz 2019 09:56

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımı ve A Milli Takım’ın efsane kalecisi, “Berlin Panteri” lakaplı Turgay Şeren’in ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki mesajda, 7 Temmuz 2016’da 84 yaşında yaşamını kaybeden Şeren’in hayatı hakkında bilgilere yer verildi.

Anma mesajında, “Unutulmaz kalecimiz, kaptanımız, teknik direktörümüz ve efsanemiz Turgay Şeren’i aramızdan ayrılışının üçüncü yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz” denildi.

Son güncelleme 10:30 | 7 Temmuz 2019
galatasaray turgay şeren
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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