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Trabzonspor, Gaston Campi transferini tamamladı
Transfer Haberleri

Trabzonspor, Gaston Campi transferini tamamladı

Trabzonspor, Arjantin Premier Lig ekibi Estudiantes´ten 28 yaşındaki stoper Gaston Campi ile kiralık olarak anlaşma sağladı.

7 Temmuz 2019 23:18

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Gaston Campi’nin transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Kiralık olarak anlaşma sağlanan 28 yaşındaki oyuncunun salı günü Türkiye’ye gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından bu transfere resmiyet kazandırılacağı öğrenildi.

Estudiantes ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Campi, 2018-19 sezonunu kiralık olarak Portekiz ekibi Chaves’te tamamlamıştı. 1.93´lük stoper oyuncusu ön libero ve sol bekte de görev yapabiliyor.

Son güncelleme 23:18 | 7 Temmuz 2019
Gaston Campi trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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