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Toprak Razgatlıoğlu podyuma çıktı
Diğer Sporlar

Toprak Razgatlıoğlu podyuma çıktı

Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de düzenlenen sezonun 8. ayağındaki ikinci yarışını 2. sırada bitirdi.

7 Temmuz 2019 17:10

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın İngiltere’deki 8. ayağının ikinci yarışında 2. oldu.

İngiltere’nin Leicestershire kontluğundaki 4 kilometrelik Donington Park Pisti’nde düzenlenen organizasyonun ikinci yarışı da sona erdi. Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, 2. cepten başladığı yarış boyunca son 4 yılın şampiyonu Jonathan Rea (Kawasaki) ile liderlik mücadelesi verdi. Toprak iki kez liderliğe yükselmeyi başardı ancak Rea, bitime 12 tur kala yaptığı atak sayesinde Toprak’ın 0.365 saniye önünde birinci oldu. Liderin 5.93 saniye arkasındaki Aruba takımından Alvaro Bautista ise 3. sırayı aldı.

Şampiyonanın 9. ayağı, 14 Temmuz’da ABD’de yapılacak.

Sürücüler klasmanı

1. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 376 puan

2. Alvaro Bautista (İspanya): 352

3. Michael van der Mark (Hollanda): 206

4. Alex Lowes (Büyük Britanya): 192

5. Leon Haslam (Büyük Britanya): 187

6. Toprak Razgatlıoğlu: 153

Son güncelleme 17:10 | 7 Temmuz 2019
Toprak Razgatlıoğlu
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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