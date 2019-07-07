SON DAKİKA Kırkpınar’da başpehlivan Ali Gürbüz! Unvan eli değiştirdi

Edirne’de geçen cuma günü başlayan 658´inci Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde bugün 14 boyda çeyrek finalden başlayan güreşler tamamlandı. Başpehlivanlık güreşlerinin finalinde Ali Gürbüz ile Orhan Okulu karşı karşıya geldi. Karşılıklı birbirini denemelerle başlayan güreşin 21´inci dakikasında iki başpehlivana da pasif güreştikleri içi birer ihtar verildi. Oldukça heyecansız geçen güreşin 40 dakikalık normal süresinin sonunda iki pehlivan da sarı kart gördü.

`Altın puan´ olarak adlandırılan ve bu yıl uygulamaya geçirilen puanlama güreşinde 50’nci dakika Ali Gürbüz, rakibi Orhan Okulu´yu yenerek Kırkpınar´ın başpehlivanı oldu.

2015 ve 2018 yılında altın kemere uzanan son şampiyon Orhan Okulu, 658´inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri´nde, ilk turda Cenk İldem´i, ikinci turu kura ve kurallar gereği güreşmeden geçerek, üçüncü turda Süleyman Aykırı´yı, çeyrek finalde Mustafa Batu´yu, yarı finalde de Mehmet Yeşil Yeşil´i yenerek, bir kez daha geçen yıl olduğu gibi adını finale yazdırdı. Okulu, 2018 yılında altın kemeri Şaban Yılmaz ile yaptığı final güreşinde kazanmıştı.

2011 ve 2012 yıllarında altın kemere uzanan Ali Gürbüz, 658´inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri´nde, ilk turda Abdullah Güngör´ü, ikinci turda Serhat Gökmeni´i, üçüncü turda İsmail Koç´u, çeyrek finalde Faruk Akkoyun´u, yarı finalde de Hamza Köseoğlu´nu yenerek, finale adını yazdırdı.