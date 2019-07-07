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SON DAKİKA Fenerbahçe Vedat Muric ile anlaştı
Transfer Haberleri

SON DAKİKA Fenerbahçe Vedat Muric ile anlaştı

Fenerbahçe, Vedat Muric transferinde mutlu sona ulaştı.

7 Temmuz 2019 13:48

Transferi yılan hikayesine dönen Çaykur Rizespor’un golcüsü Vedat Muriç, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Vedat Muriç ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Resmi internet sitesinden transferi duyuran Fenerbahçe, “Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Vedat Muriqi konusunda, kulübü ve kendisiyle UEFA transfer prosedürleri çerçevesinde yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanmıştır. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu renklerimize bağlanacaktır. Önümüzdeki 4 yıl formamızı gururla taşıyacak 1994 doğumlu Kosovalı forvete Türkiye'nin en büyük ailesine hoş geldin diyor; şimdiden Fenerbahçemiz ile nice başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Fenerbahçe Kulübü, Vedat Muric transferini resmi Twitter hesabından yayınladığı video ile de duyurdu.

İşte Fenerbahçe tarafından yapılan paylaşım:

Son güncelleme 14:58 | 7 Temmuz 2019
Fenerbahçe Vedat Muriç
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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