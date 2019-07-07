SON DAKİKA Fenerbahçe Vedat Muric ile anlaştı

Transferi yılan hikayesine dönen Çaykur Rizespor’un golcüsü Vedat Muriç, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Vedat Muriç ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Resmi internet sitesinden transferi duyuran Fenerbahçe, “Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Vedat Muriqi konusunda, kulübü ve kendisiyle UEFA transfer prosedürleri çerçevesinde yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanmıştır. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu renklerimize bağlanacaktır. Önümüzdeki 4 yıl formamızı gururla taşıyacak 1994 doğumlu Kosovalı forvete Türkiye'nin en büyük ailesine hoş geldin diyor; şimdiden Fenerbahçemiz ile nice başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Fenerbahçe Kulübü, Vedat Muric transferini resmi Twitter hesabından yayınladığı video ile de duyurdu.

İşte Fenerbahçe tarafından yapılan paylaşım: