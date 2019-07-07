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Orhan Okulu kimdir, kaç yaşındadır?
Diğer Sporlar

Orhan Okulu kimdir, kaç yaşındadır?

Orhan Okulu, 2019 Kırkpınay Güreşlerinde finalde Ali Gürbüz'e yenildi. Okulu, geçen yıl Şaban Yılmaz'ı uzatmalarda altın puanla yenerek başpehlivan olmuştu. İşte Orhan Okulu hakkında merak edilenler...

7 Temmuz 2019 19:09

Orhan Okulu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 1989 tarihinde doğdu. Babasının teşvikiyle 9 yaşında güreşe başladı. Aktif güreş sporuna Kumluca Belediye Spor Kulübü'nde başladı.  Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk güreşini 2000 yılında yaptı. Minik 1 boyunda güreşerek boyunda ikincilik derecesini kazandı. 2001 yılında Minik 2 boyunda ikincilik, 2003 yılında Teşvik 1 boyunda birincilik kürsüsüne çıktı.

2004 yılında antrenör Kemal Yılmaz hocası ile birlikte çalışmaya başladı. Bu birliktelik sonrasında her boyda derece yaparak başaltı boyuna çıktı. 2005 yılında Tozkoparan boyunda ikincilik, 2006 yılında Deste Küçük Boy'da birincilik, 2007 yılında Deste Orta Boy'da birincilik, 2008 yılında Küçük Orta Küçük Boy'da birincilik, 2009 yılında Küçük Orta Büyük Boy'da ikincilik, 2011 yılında Büyük Orta Büyük Boy'da birincilik, 2012 yılında Başaltında Boylarında birincilik derecesini alarak Başpehlivan Kategorisi'nde güreşmeye başladı. 2013 yılında başpehlivanlık boyu'nda ilk defa güreşti ve ikincilik kürsüsüne çıktı. 654. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Osman Aynur ile final güreşi yaparak Türkiye Başpehlivanı olmuştur.

2018 Yılı 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarı finalinde Serhat Balcı’yı yenen Orhan Okulu, finalde de Şaban Yılmaz’ı uzatmalarda altın puanla yenerek 2018 Yılı 657. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Başpehlivan’ı olmuştur. 103 kilo ağırlığında, 1.78 boyunda olan Okulu'nun güreş lisans numarası, 07-42'dir. Halen Antalya Murat Paşa Belediyesi'nin sporcusu olarak güreş hayatına devam etmektedir.

Son güncelleme 19:09 | 7 Temmuz 2019
Orhan Okulu Tarihi Kırkpınar Güreşleri
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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