Orhan Okulu kimdir, kaç yaşındadır?

Orhan Okulu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 1989 tarihinde doğdu. Babasının teşvikiyle 9 yaşında güreşe başladı. Aktif güreş sporuna Kumluca Belediye Spor Kulübü'nde başladı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk güreşini 2000 yılında yaptı. Minik 1 boyunda güreşerek boyunda ikincilik derecesini kazandı. 2001 yılında Minik 2 boyunda ikincilik, 2003 yılında Teşvik 1 boyunda birincilik kürsüsüne çıktı.

2004 yılında antrenör Kemal Yılmaz hocası ile birlikte çalışmaya başladı. Bu birliktelik sonrasında her boyda derece yaparak başaltı boyuna çıktı. 2005 yılında Tozkoparan boyunda ikincilik, 2006 yılında Deste Küçük Boy'da birincilik, 2007 yılında Deste Orta Boy'da birincilik, 2008 yılında Küçük Orta Küçük Boy'da birincilik, 2009 yılında Küçük Orta Büyük Boy'da ikincilik, 2011 yılında Büyük Orta Büyük Boy'da birincilik, 2012 yılında Başaltında Boylarında birincilik derecesini alarak Başpehlivan Kategorisi'nde güreşmeye başladı. 2013 yılında başpehlivanlık boyu'nda ilk defa güreşti ve ikincilik kürsüsüne çıktı. 654. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Osman Aynur ile final güreşi yaparak Türkiye Başpehlivanı olmuştur.

2018 Yılı 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarı finalinde Serhat Balcı’yı yenen Orhan Okulu, finalde de Şaban Yılmaz’ı uzatmalarda altın puanla yenerek 2018 Yılı 657. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Başpehlivan’ı olmuştur. 103 kilo ağırlığında, 1.78 boyunda olan Okulu'nun güreş lisans numarası, 07-42'dir. Halen Antalya Murat Paşa Belediyesi'nin sporcusu olarak güreş hayatına devam etmektedir.