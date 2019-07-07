Nick Kyrgios fena yakalandı! Mikrofon açık kalınca…

Wimbledon Tenis Turnuvası çiftler maçında birlikte mücadele eden Nick Kyrgios ile Desirae Krawczyk, Marcus Daniell ve Jennifer Brady’ye 6-7, 7-6 ve 7-5’lik setlerle yenilere elendi. Ancak maçtan çok, Nick Kyrgios ile Desirae Krawczyk’in karşılaşma öncesi basın toplantısında yaşadıkları damga vurdu.

Basın mensuplarını karşısına çıkan ikili, oldukça samimi bir toplantı gerçekleştirdi. Desirae Krawczyk’e Wimbledon’da birlikte mücadele etmek için özel mesaj attığı öğrenilen Nick Kyrgios, basın toplantısında da Desirae Krawczyk’e asılırken yakalandı. Desirae Krawczyk’e gece kulübüne gideceğinden bahseden Nick Kyrgios, “Sen de gelmek ister misin? Eğer gelmek istersen sana yeri mesaj atarım” dedi.

O sırada mikrofonların açık olduğunu öğrenen Nick Kyrgios, yine de teklifini yinelemekten çekinmedi. Desirae Krawczyk ise Nick Kyrgios’un gece birlikte dışarı çıkma davetine sessiz kaldı.

Nick Kyrgios’un gece dışarı çıkağını söylemesi, basın toplantısında da bir bölüme damga vurdu. Karşılaşma öncesi neler yapacağı sorulan Nick Kyrgios “Öncelikle bu gece iyice dinleneceğim” şeklinde bir ifade kullandı. Bunun üzerine Desirae Krawczyk, kahkaha atarak, Nick Kyrgios’un çıkma teklifine göndermede bulundu ve “Eminim öyle yapacaksın” dedi. Bunun üzerine Nick Kyrgios, gülerek partnerine döndü ve “Ha s….ktir” şeklinde tepki gösterdi.

Nick Kyrgioz: Nadal`dan özür dilemeyeceğim Wimbledon 2.tur maçında 18 Grand Slam şampiyonu İspanyol Rafael Nadal ile Avustralyalı Nick Kyrgioz`un karşı karşıya geldiği maçta yaşanan gerginliğin ardından flaş bir açıklama geldi. Fileye doğru gelen Nadal`a sert bir top attığı için eleştirilen Nick Kyrgioz özür dilemeyeceğini ifade etti. İlgili Haberi Oku

Bir süre karşılıklı gülüşen ikili, daha sonra basın toplantısına devam etti.