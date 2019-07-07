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Mohamed Salah’a büyük şok! Afrika Uluslar Kupası’nda Güney Afrika, Mısır’ı eledi!
Milli Takımlar

Mohamed Salah’a büyük şok! Afrika Uluslar Kupası’nda Güney Afrika, Mısır’ı eledi!

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda ev sahibi Mısır'ı 1-0 yenen Güney Afrika, çeyrek finalde Nijerya'nın rakibi oldu.

7 Temmuz 2019 00:42

2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mısır’ı 1-0 mağlup eden Güney Afrika, çeyrek finale yükseldi. Mısır’ın ev sahipliğinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Mısır ile Güney Afrika karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 85. dakikasında Thembinkosi Lorch ile gol bulan Güney Afrika, rakibini 1-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı.

Mısır Milli Takımı’nın Kasımpaşalı futbolcusu Trezeguet, 90 dakika sahada kaldı. Güney Afrika, çeyrek finalde Nijerya ile karşılaşacak. 06 Temmuz 2019 Afrika Uluslar Kupası`nda Nijerya çeyrek finalde! 2019 Afrika Uluslar Kupası`nda Nijerya, son 16 turu maçında Kamerun`u 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:42 | 7 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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