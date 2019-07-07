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Mısır Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti
Dünyadan Futbol

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti

Mısır Milli Takımı'nın ev sahibi olduğu Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesinin ardından federasyon başkanı Abu Rida, hem kendi hem de teknik direktör Aguirre'in görevine son verdi.

7 Temmuz 2019 13:04

2019 Afrika Uluslar Kupası’na son 16 turunda veda eden Mısır’ın futbol federasyonu başkanı Hani Abu Rida istifa etti. Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın elenmesi sonrası görevini bırakan başkan Hani Abu Rida, yönetim kurulunun da istifasını istedi.

Açıklamada ayrıca Abu Rida’nın, Meksikalı teknik direktör Javier Aguirre ve ekibinin görevine de son verdiği belirtildi.

07 Temmuz 2019 Mohamed Salah`a büyük şok! Afrika Uluslar Kupası`nda Güney Afrika, Mısır`ı eledi! 2019 Afrika Uluslar Kupası`nda ev sahibi Mısır`ı 1-0 yenen Güney Afrika, çeyrek finalde Nijerya`nın rakibi oldu. İlgili Haberi Oku

Güney Afrika, turnuvanın son 16 turunda ev sahibi Mısır’ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti. Mısır, takımı Hector Cuper’in çalıştırdığı 2018 FIFA Dünya Kupası’na da puan alamadan grup aşamasında veda etmişti.

Son güncelleme 13:31 | 7 Temmuz 2019
Hani Abu Rida mısır
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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