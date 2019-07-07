Mehmet Topal’dan Malatya Kızlar Spor Kulübü’ne yardım

Malatya Kızlar Spor Kulübü, 2012 yılının Haziran ayında Deniz Doğan Çelebi başkanlığında kuruldu. Dar gelirli çevrelerde yaşayan 11- 20 yaş grubundaki kızları kötü alışkanlıklardan koruyarak, sporla birlikte öğrenim hayatlarına devamlılıklarını hedefleyerek kurulan kulüp, şu ana kadar 140 sporcuya ulaştı. TFF 1’inci Lig’de gol kraliçesi olan Merve Aladağ’ın da yetiştiği kulüp olan Malatya Kızlar Spor Kulübü’nün Başkanı Deniz Doğan Çelebi, profesyonel futbolcu Mehmet Topal’a takımlarına bulunduğu destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

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Futbol ile kız çocuklarının özgüvenini arttırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla yola çıktıklarını ifade eden Deniz Doğan Çelebi, şunları söyledi:

“Genç kızlara planlı ve programlı bir şekilde antrenman yaptırarak özgüvenlerini artırmak ve sosyalleşmelerine imkân sağlamak için yola çıktık. Bunu da erkeklere özgü bilinen futbolda yaparak dünyada olduğu gibi ülkemizde de cinsiyet ayrımcılığını önlemek istedik. Bugüne kadar Malatya Kızlar Spor Kulübü altyapısından yetişen 10 kızımız halen üniversiteye devam ediyor. 70’e yakın üniversite mezunu sporcusu bulunan kulüpte, 40 kız da ilkokul , orta okul ve lisede öğrenim görüyor. Takımda spor yapan kız çocuklarının yüzde 90’ı dar gelirli ailelerin çocukları. Malatya Kızlar Spor Kulübü, 2012-2019 yılları arasında 5 kez Malatya, Doğu ve Güneydoğu bölgesel liglerinde birinci oldu. 2013 yılında Genç Kızlar Şampiyonası’nda Türkiye 4’üncüsü olmayı başardı. Halen TFF Kadınlar 3’üncü Lig’de ayakta kalmaya çalışan bir kulüp. Gelecek sezon için Kotex, takımımızın ana sponsorluğunu üstlendi. Malatya Kızlar Spor Kulübü yeni sezona sponsor desteğiyle başlayarak, sporcularına daha fazla yatırım yapabilecek ve çok daha fazla kızın futbol ile tanışmasını sağlayacak. Kotex burada bize malzeme, ulaşım ve konaklama desteği sağlayacak.”

“MEHMET TOPAL’A TEŞEKKÜR EDERİZ”

Verdiği desteklerden dolayı Mehmet Topal’a teşekkür eden Çelebi, “Mehmet Topal gibi insanların da kadın futboluna desteğiyle okula giden kızlarımıza harçlık, burs verilir. Kulüp kendi bütçesi ve yapılan yardımlarla transfer yapıp başarılar elde edebilir. Böylece kadın futbolunun görünürlüğü ve bilinirliği artarak devam eder. Sonuçta dezavantajlı daha çok kız çocuğuna ulaşılır. Mehmet Topal’a da yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. Desteği çok önemli. Kendisi bu konularda örnek bir insan. Tüm takımı mutlu etti. Sonuçta futbol araç olacak bizde kızlarımızın hayatını kurtaracağız” ifadelerini kullandı.