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Galatasaray

Hasan Şaş: ‘Aboubakar, Diego Costa, Falcao, Nainggolan’ı medyadan duyuyoruz’

Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, transferle ilgili olarak "Kaliteli oyuncu almak için çok çalışıyoruz" derken Aboubakar, Diego Costa, Falcao, Nainggolan iddiaları için de "Hiç ilgilenmediğimiz oyuncuları biz de medyadan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

7 Temmuz 2019 20:35

Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, sarı-kırmızılı kulübün transfer gündemini değerlendirdi.

Kulübün resmi kanalı GS TV’ye konuşan Şaş, “Taraftarlarımız bu transfer döneminde de sakin olsunlar. Biz Galatasaray adına hem maddi hem manevi olarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Galatasaray’ın geleceğini inşa etmek ve kaliteli oyuncu almak için çok çalışıyoruz.” diye konuştu.

Konuşulan isimleri medyadan öğrendiklerini söyleyen Şaş, şunları kaydetti:

“Transfer müjdelerini de vereceğiz ama çok aceleye gerek yok. Birkaç yerimizde eksiğimiz var. Bunları da nasıl sezon ortasında tamamladıysak, şimdi de tamamlayacağız. Önümüzde iki aylık bir süreç var. En iyisini alacağız. O kadar çok isim yazılıyor ki bazen biz de gülüyoruz. Aboubakar, Diego Costa, Falcao, Nainggolan. Galatasaray Kulübünün hiç ilgilenmediği oyuncuları biz de medyadan duyuyoruz.”

Son güncelleme 21:22 | 7 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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