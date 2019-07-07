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Galatasaray taraftarından örnek hareket
Galatasaray

Galatasaray taraftarından örnek hareket

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Galatasaray Taraftarlar Derneği, Beşiktaş taraftarı olan doğuştan engelli özel çocuğa akülü sandalye hediye edip sevindirdi.

7 Temmuz 2019 15:48

Salihli Galatasaray Taraftarları Derneği üyeleri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, ilçede yaşayan ve özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören, Beşiktaş tutkunu 12 yaşındaki Mehmet Acet'i ziyaret etti. Ziyarette dernek üyeleri Acet'e akülü sandalye hediye etti. Bedensel engelli Acet ise Galatasaraylı taraftarlara bu anlamlı hediyelerinden dolayı teşekkür etti.

Salihli'de Galatasaray'ın 22. Lig ve 18. Ziraat Türkiye Kupası'nın sergilendiği bir gece düzenlediklerini belirten Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Cüneyt Musal, “Şampiyonluk kutlaması organizasyonunda sporcuların imzalı forması açık artırma ile 4 bin 250 TL’ye Rıfat Güneş'e satıldı. Hem açık artırma ile satılan forma ve geceden elde edilen gelir ile akülü sandalye aldık. Akülü sandalyemizi de ilçedeki bedensel engelli gencimize hediye ederek sevindirdik. Akülü sandalye hediye etiğimiz bedensel engelli kardeşimizin Beşiktaş tutkunu olduğunu öğrendik. Renklerimiz farklı olsa da bir gencimizi sevindirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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Musal, akülü sandalyenin alımında katkısı olan üyelere ve sponsorlara teşekkür etti.

Son güncelleme 15:52 | 7 Temmuz 2019
beşiktaş galatasaray
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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