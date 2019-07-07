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Fransız savunmacı Kayseri’ye geliyor
Transfer Haberleri

Fransız savunmacı Kayseri’ye geliyor

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "Fransız oyuncu Benoit Poulain önümüzdeki hafta içi Kayseri'ye gelecek ve burada bir görüşme gerçekleştireceğiz. Görüşmenin ardından her şey netleşecek" dedi.

7 Temmuz 2019 17:38

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da kulübü Başkanı Erol Bedir, Fransız savunma oyuncusu Benoit Poulain ile ilgilendiklerini ancak henüz anlaşma sağlamadıklarını söyledi.

Erol Bedir, 31 yaşındaki savunma oyuncusu Benoit Poulain ile 2 yıllık anlaşma sağladıkları yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Geçen sezonu Belçika’nın Brugge takımında geçiren Benoit Poulain’a ilgilerinin olduğunu ifade eden Bedir, “Bugün birçok medya organında Fransız oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağladığımızyönünde haberler çıktı. Bizim bu oyuncuya ilgimiz var, görüşüyoruz ama henüz bir anlaşma sağlanmış değil. Benoit Poulain önümüzdeki hafta içi Kayseri’ye gelecek ve burada bir görüşme gerçekleştireceğiz. Görüşmenin ardından her şey netleşecek” diye konuştu.

Son güncelleme 17:38 | 7 Temmuz 2019
Benoit Poulain kayserispor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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