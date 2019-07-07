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Fransa Bisiklet Turu’nda takım etabını Jumbo-Visma kazandı!
Diğer Sporlar

Fransa Bisiklet Turu’nda takım etabını Jumbo-Visma kazandı!

Fransa Bisiklet Turu'nda turun ikinci etabı olan zamana karşı takım yarışını Jumbo-Visma takımı kazandı.

7 Temmuz 2019 20:28

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu’nun (Le Tour de France) ikinci etabını, Jumbo-Visma takımı ilk sırada bitirdi. Bu yıl 106’ncısı düzenlenen Fransa Bisiklet Turu’nun Belçika’nın başkenti Brüksel’deki 27.6 kilometrelik zamana karşı takım yarışını, Jumbo-Visma ekibi 28.57’lik derecesiyle birinci sırada tamamladı.

06 Temmuz 2019 30 yıl sonra bir ilk! Fransa Bisiklet Turu`nda ilk etabı Mike Teunissen kazandı! Fransa Bisiklet Turu (Le Tour de France), Belçika`nın başkenti Brüksel`deki açılış etabıyla başladı. Turun açılış etabını, Jumbo Visma takımının Hollandalı sporcusu Mike Teunissen kazandı. Teunissen, 1989`da sarı mayoyu giyen Erik Breukink`in ardından sarı mayoyu taşımaya hak kazanan ilk Hollandalı oldu. İlgili Haberi Oku

Ineos takımı ikinci, Deceuninck Quick-Step ekibi ise üçüncü oldu. Jumbo-Visma takımından 26 yaşındaki Mike Teunissen, sarı mayoyu giymeye devam etti. Organizasyonun 3. etabı, Binche ve Epernay arasındaki 215 kilometrelik parkurda yarın yapılacak. Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa’nın başkenti Paris’te son bulacak.

Son güncelleme 20:28 | 7 Temmuz 2019
fransa bisiklet turu Jumbo Visma Le Tour de France
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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