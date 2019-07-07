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Fransa 66-86 İspanya | 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Final
Milli Takımlar

Fransa 66-86 İspanya | 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Final

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Fransa'yı 86-66 yenen İspanya, şampiyon oldu

7 Temmuz 2019 23:49

Letonya ile Sırbistan’ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın finalinde Fransa’yı 86-66 yenen İspanya, şampiyon oldu.

27 Haziran’da başlayan organizasyon, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da oynanan final ve üçüncülük maçları ile sona erdi.

Final maçında İspanya, Fransa’yı 86-66 yenerek, şampiyonluğa ulaştı. Maçın en skorer ismi, İspanya adına 23 sayı kaydeden Marta Xargay oldu. İspanya, maçın ardından Belgrad Arena’da düzenlenen törende kupasını aldı.

Öte yandan, üçüncülük maçında Büyük Britanya’yı 81-55 yenen ev sahibi Sırbistan, organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Son güncelleme 23:49 | 7 Temmuz 2019
2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası fransa ispanya
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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