Fransa 66-86 İspanya | 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Final

Letonya ile Sırbistan’ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın finalinde Fransa’yı 86-66 yenen İspanya, şampiyon oldu.
27 Haziran’da başlayan organizasyon, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da oynanan final ve üçüncülük maçları ile sona erdi.
Final maçında İspanya, Fransa’yı 86-66 yenerek, şampiyonluğa ulaştı. Maçın en skorer ismi, İspanya adına 23 sayı kaydeden Marta Xargay oldu. İspanya, maçın ardından Belgrad Arena’da düzenlenen törende kupasını aldı.
Öte yandan, üçüncülük maçında Büyük Britanya’yı 81-55 yenen ev sahibi Sırbistan, organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.
#EuroBasketWomen 2019 En İyi 5: @MartaXargay Sonja Petrovic @NdouraStou @TemiFagbenle @Sandrine_Gruda pic.twitter.com/ydClG02bwj
— SKOR (@SozcuSkor) 7 Temmuz 2019