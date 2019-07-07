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Filenin Sultanları, FIVB Uluslar Ligi’nde dördüncü oldu!
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Filenin Sultanları, FIVB Uluslar Ligi’nde dördüncü oldu!

FIVB Uluslar Ligi'nde üçüncülük maçına çıkan Türkiye, ev sahibi Çin'e 3-1 mağlup olarak turnuvayı 4. bitirdi. Maça Ebrar Karakurt, 31 sayıyla damga vururken 19 yaşındaki oyuncunun performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

7 Temmuz 2019 18:07

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi final etabının üçüncülük maçında Çin’e 3-1 yenildi. Ay-yıldızlılar, Çin’in Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncülük maçında ev sahibi takım ile karşılaştı. Maça Ebrar Karakurt’un 31 sayısı damga vururken 19 yaşındaki pasör çaprazının çabası yenilgiyi önlemeye yetmedi.

07 Temmuz 2019 FIVB Uluslar Ligi`nde altın madalya nefes kesen maçla ABD`nin! FIVB Kadınlar Uluslar Ligi`nde final maçında Brezilya`yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen ABD, üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. İlgili Haberi Oku

Türkiye, müsabakadan 23-25, 15-25, 25-20 ve 21-25’lik setlerle 3-1 mağlup ayrıldı. Böylece Çin bronz madalyanın sahibi olurken, Türkiye turnuvayı 4’üncü sırada tamamladı. Türkiye, geçen yıl organizasyonunun finalinde ABD’ye 3-2 yenilerek gümüş madalya almıştı.

Son güncelleme 18:07 | 7 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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