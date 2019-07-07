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Erol Bedir: ‘Deniz Türüç için Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşüyoruz’
Transfer Haberleri

Erol Bedir: ‘Deniz Türüç için Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşüyoruz’

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç transferi için Fenerbahçe ve Galatasaray ile temasların sürdüğünü, henüz anlaşma sağlamadıklarını söyledi.  

7 Temmuz 2019 20:19

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, milli takım oyuncusu Deniz Türüç hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Bedir, Deniz Türüç için Fenerbahçe ve Galatasaray ile temasların sürdüğünü söyleyerek, “Fenerbahçe ile anlaştığımız hakkında çıkan haberler doğru değil. Şu an iki takımla da sadece görüşmeler sürüyor. Sanırım önümüzdeki hafta Deniz Türüç transferi hakkında önemli gelişmeler olacaktır. Şu an Galatasaray transfer yapabilmek için futbolcu satmak zorunda, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA´dan gelecek raporu bekliyorlar” dedi.

Son güncelleme 20:21 | 7 Temmuz 2019
Deniz Türüç İstikbal Mobilya Kayserispor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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