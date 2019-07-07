Ekrem İmamoğlu sürprizi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni Edirne’de izledi. Ekrem İmamoğlu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Türkiye’nin en geleneksel spor buluşması olduğunu söyledi.

Kırkpınar’a her sene gelmeyi düşündüğünü belirten Ekrem İmamoğlu, “Kırkpınar, en geleneksel ve şöhretli spor buluşması ve Osmanlı’nın 3 başkentinden 1’inde yapılıyor. Son başkenti de İstanbul… Dolayısıyla bu tarihi buluşmaya eşlik ettik. Başarılar diliyorum, güreşçilere. Güzel hava, güzel çayır. Umuyorum; tarihine yakışan, centilmenliğine yakışan çok güzel mücadele olur. Her yıl da gelmeyi düşünüyorum inşallah” dedi.

Kırkpınar’da favorisi olmadığını dile getiren Ekrem İmamoğlu, “Bu kadar emekte güreşçi ayırt etmek zor. Hepsini destekliyoruz; ama mücadeleleri çok iyi buldum. Bazen temposu düşüyor; ama bu sene çok mücadeleci buldum. Umarım, sonuna kadar aynı mücadeleci tavır devam eder. İyi olan, kazansın” diye konuştu.

Kırkpınar`da `Ağa` değişmedi... Dudak uçuklatan rakam! Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri`nde güreş ağalığı ihalesini dudak uçuklatan bir rakamla iki altın kemerli Seyfettin Selim kazandı. İlgili Haberi Oku

DEV TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, merhum Kırkpınar ağası Hüseyin Şahin tarafından 25 yıl önce başlatılan dev Türk bayrağı geleneği, bu yıl da sürdürüldü.

Saha görevlileri, cazgırlar ve hakemler tarafından açılan 30 metreye 15 metre olan dev Türk bayrağı Saray İçi Er Meydanı’nda, Edirne Belediye bandosu tarafından çalınan 10. Yıl Marşı eşliğinde gezdirildi. Dev Türk bayrağı, protokol üyeleri ve tribünleri dolduran güreşseverler tarafından ayakta selamlandı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Baş Cazgırları Şükrü Kayabaş ve Pele Mehmet'in ‘Ne Mutlu Türk'üm diyene' diyerek, gezdirilen dev Türk bayrağı, milli duyguları anlatan manileri eşliğinde, er meydanını dolduran binlerce güreşsever tarafından alkışlarla ayakta selamlandı.