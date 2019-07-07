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Demokratik Kongo’yu eleyen Madagaskar çeyrek finalde | 2019 Afrika Uluslar Kupası
Dünyadan Futbol

Demokratik Kongo’yu eleyen Madagaskar çeyrek finalde | 2019 Afrika Uluslar Kupası

Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni penaltı atışları sonucu eleyen Madagaskar, adını çeyrek finale yazdırdı

7 Temmuz 2019 21:57

2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne penaltı atışlarında 4-2 üstünlük kuran Madagaskar, çeyrek finale çıktı.

Mısır’ın ev sahipliğinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Madagaskar ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İskenderiye kentinde karşı karşıya geldi.

Madagaskar karşılaşmanın 9. dakikasında Ibrahim Samuel Amada’nın golüyle öne geçse de Cedric Bakambu’nun 21. dakikada attığı gol eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Ima Andriatsima’nın 71. dakikada ağları sarsmasıyla tekrar öne geçen Madagaskar’a, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 90. dakikada Chancel Mbemba ile karşılık verdi ve skor bir kez daha eşitlendi.

Uzatmalarda da skorun değişmemesi üzerine penaltı atışlarına geçildi. Rakibine penaltılarda 4-1 üstünlük kuran Madagaskar, çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Son güncelleme 21:57 | 7 Temmuz 2019
2019 Afrika Uluslar Kupası Demokratik Kongo Madagaskar
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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