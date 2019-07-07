Copa America’da Şili’yi yenen Arjantin üçüncü oldu!

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America’da Şili’yi 2-1 yenen Arjantin, üçüncü oldu. Brezilya’da düzenlenen 46. Copa America’nın üçüncülük maçında Arjantin ile Şili, Sao Paulo kentindeki Corinthians Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Arjantin, 12. dakikada Sergio Agüero ve 22. dakikada Paulo Dybala’nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Şili’nin 59. dakikada Arturo Vidal’ın penaltı golüyle farkı bire indirdiği mücadelede başka gol olmadı ve Arjantin turnuvayı üçüncülükle tamamladı. 2019 Copa America`da üçüncülük maçına Gary Medel, Lionel Messi kavgası damga vurdu! 2019 Copa America`da üçüncülük maçında Arjantin ve Şili kozlarını paylaşırken Tangocular`ın 2-1 kazandığı maça Gary Medel ve Lionel Messi`nin kavgası damga vurdu. 37. dakikada birbirine giren Medel ve Messi kırmızı kart gördü! VAR incelemesi sonrası karar değişmedi. İlgili Haberi Oku

Karşılaşmanın 37. dakikasında girdikleri ikili mücadelenin ardından tartışan Arjantinli Lionel Messi ile Şilili Gary Medel, kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı. Kupanın finalinde Brezilya ile Peru, yarın TSİ 23.00’te karşı karşıya gelecek.