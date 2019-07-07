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Brezilya Peru maçı canlı yayın | Copa America Finali
Milli Takımlar

Brezilya Peru maçı canlı yayın | Copa America Finali

Brezilya Peru maçı ile Copa America'da heyecan sona eriyor. Brezilya Peru maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da... Brezilya Peru maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

7 Temmuz 2019 22:38

Brezilya Peru canlı! Brezilya Peru maçı ile Copa America’da heyecan sona eriyor. Evinde düzenlenen dev turnuvada finale yükselmeyi başaran Brezilya, 12 sene sonra ilk toplamda da 9. kez zafere ulaşmak istiyor. Beklentileri aşarak finale ulaşan ve 1975’ten bu yana ilk kez, tam 44 yıl finale yükselen Peru ise Brezilya’ya evinde şok yaşatmanın peşinde. Brezilya Peru maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… Brezilya Peru maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

BREZİLYA 1-0 PERU

GOL: Everton (15)

GOL! Dk. 15: Gabriel Jesus’un ortasında Everton’un golüyle ev sahibi 1-0 öne geçti!

Dk. 1: Dev final başladı!

İşte 11’ler:

BREZİLYA PERU MAÇI İLK 11’LER

STAT: Maracana

SAAT: 23.00

HAKEM: Roberto Tobar

YAYIN: TRT Spor

BREZİLYA PERU MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI

BREZİLYA: Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Arthur, Casemiro, Jesus, Coutinho, Everton, Firmino

TEKNİK DİREKTÖR: Tite

PERU: Gallese, Advincula, Zambrano, Abram, Trauco, Tapia, Yotun, Carrillo, Cueva, Flores, Guerrero

TEKNİK DİREKTÖR: Ricardo Gareca

Son güncelleme 23:16 | 7 Temmuz 2019
2019 Copa America brezilya Copa America Peru
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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