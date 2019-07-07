Brezilya Peru maçı canlı yayın | Copa America Finali

Brezilya Peru canlı! Brezilya Peru maçı ile Copa America’da heyecan sona eriyor. Evinde düzenlenen dev turnuvada finale yükselmeyi başaran Brezilya, 12 sene sonra ilk toplamda da 9. kez zafere ulaşmak istiyor. Beklentileri aşarak finale ulaşan ve 1975’ten bu yana ilk kez, tam 44 yıl finale yükselen Peru ise Brezilya’ya evinde şok yaşatmanın peşinde. Brezilya Peru maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… Brezilya Peru maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

BREZİLYA 1-0 PERU

GOL: Everton (15)

GOL! Dk. 15: Gabriel Jesus’un ortasında Everton’un golüyle ev sahibi 1-0 öne geçti!

Dk. 1: Dev final başladı!

İşte 11’ler:

Brezilya: Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Arthur, Casemiro, Jesus, Coutinho, Everton, Firmino Peru: Gallese, Advincula, Zambrano, Abram, Trauco, Tapia, Yotun, Carrillo, Cueva, Flores, Guerrero – TRT Spor – 23:00#CopaAmerica pic.twitter.com/Z9Ur2SSJT0 — SKOR (@SozcuSkor) 7 Temmuz 2019

BREZİLYA PERU MAÇI İLK 11’LER

STAT: Maracana

SAAT: 23.00

HAKEM: Roberto Tobar

YAYIN: TRT Spor

BREZİLYA PERU MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI

BREZİLYA: Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Arthur, Casemiro, Jesus, Coutinho, Everton, Firmino

TEKNİK DİREKTÖR: Tite

PERU: Gallese, Advincula, Zambrano, Abram, Trauco, Tapia, Yotun, Carrillo, Cueva, Flores, Guerrero

TEKNİK DİREKTÖR: Ricardo Gareca