SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Şehir magandaları hamile kadının bulunduğu aracı durdurup saldırdı!
Dünyadan Futbol

Balotelli tatilde de rahat durmadı! 13 bin TL’lik iddia…

Skandalları ile ünlü İtalyan futbolcu Mario Balotelli, tatilini geçirdiği Napoli'de, bar sahibi ile girdiği iddia sonrası yine gündem oldu.

SKOR DIŞ HABER 7 Temmuz 2019 12:27

Futbolcuların özel fitness hocaları ile vücutlarını zinde tutmaya çalıştıkları ya da gelecekleri ile ilgili karar verme aşamasında oldukları yaz tatilinin son döneminde İtalyanların haşarı çocuğu Mario Balotelli, yine futbol dışı bir olayla gündeme geldi. Tatilini geçirdiği Napoli’de bir bar sahibi ile girdiği iddia, Mario Balotelli’yi yine manşetlere taşıdı.

Girdiği iddiayı sonra bar sahibini videoya çeken ve Instagram hesabından paylaşan Mario Balotelli, sosyal medyada günün konusu oldu. Bar sahibi ile 1800 pound (Yaklaşık 13 bin TL) tutarında bir iddiaya tutuşan Mario Balotelli, iddiayı kaybetti. İddiaya göre bar sahibi, motosikleti ile sadece iç çamaşırı giymiş bir şekilde denize atlayacaktı. Gülünç duruma düşmesine rağmen bunu yapan bar sahibi, Mario Balotelli’den yaklaşık 13 bin TL nakit para aldı.

Geçtiğimiz sezon Marsilya takımında geçiren Mario Balotelli, Fransız ekibi ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından henüz başka bir takımla anlaşmadı.

Son güncelleme 12:27 | 7 Temmuz 2019
balotelli Napoli
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR