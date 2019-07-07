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Almanya’da kazanan Marquez
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Almanya’da kazanan Marquez

MotoGP'de sezonun 9. ayağı Almanya Grand Prix'sini kazanan Repsol Honda takımından Marquez, sezonun 5. birinciliğine ulaştı.

7 Temmuz 2019 16:42

MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 9. yarışı Almanya Grand Prix’sini, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP’de sezonun dokuzuncu ayağı, Almanya’nın Chemnitz kentindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti’nde 30 tur üzerinden yapıldı. Marc Marquez, “pole pozisyonu”ndan başladığı yarışı ilk turdan itibaren kontrolü altına alarak bu sezon 5, kariyerinin 49. MotoGP zaferine ulaştı. Bitiş çizgisini liderden 4.5 saniye sonra geçen Monster Energy Yamaha’dan Maverick Vinales 2’nci, Marquez’in 7.7 saniye gerisindeki LCR Honda’dan Cal Crutchlow ise 3. oldu.

Puanını 185’e yükselten son 3 yılın şampiyonu Marquez, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Sezonun 10. yarışı Çekya Grand Prix’si, 4 Ağustos’ta koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Marc Marquez (İspanya): 185 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 127

3. Danilo Petrucci (İtalya): 121

4. Alex Rins (İspanya): 101

5. Maverick Vinales (İspanya): 85

Son güncelleme 16:42 | 7 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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