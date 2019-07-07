ABD Hollanda maçı canlı yayın | FIFA Kadınlar Dünya Kupası Finali

ABD Hollanda canlı! ABD Hollanda maçı ile FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda final heyecanı yaşanıyor. Tarihte 8. kez düzenlenen turnuvada daha önce 3 şampiyonluk, 1 ikincilik 3 de üçüncülük elde eden ABD, 4. kez mutlu sona ulaşmak istiyor. Firesiz olarak bütün turnuvalarda ilk üçe girmeyi başaran tecrübeli ABD’nin karşısındaki Hollanda ise tarihinde ilk kez ilk dörde girmeyi başardığı turnuvayı zaferle noktalamanın peşinde. ABD Hollanda maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… ABD Hollanda maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

GOL! Dk. 69: Dribling halinde rakip ceza sahasına yaklaşan Lavelle, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0’a getirdi.

GOL! Dk. 61: Rapinoe’nun penaltıdan attığı golle skor 1-0! Rapinoe turnuvadaki 6. golünü atıyor ve gol krallığında takım arkadaşı Morgan’ı ve İngiliz Ellen White’ı yakalıyor.

VE PENALTI! Dk. 60: Stephanie Frappart VAR ekranına gitti ve incelemeden penaltı kararı çıktı!

VAR DEVREDE! Dk. 59: Morgan’a ceza sahası içinde Van der Gragt’ın yaptığı müdahale sonucunda VAR incelemesi başladı!

Dk. 46: İkinci yarı başladı.

Dk. 45+2: Dev finalde ilk yarı sona erdi!

BİR FIRSAT DAHA! Dk. 40: Morgan ceza sahası çizgisi üstünden direk dibine çok iyi bir şut çıkardı ancak Van Veenendaal zor pozisyonda yine kurtardı.

ÜST ÜSTE İKİ POZİSYON! Dk. 38: Van Veenendaal neler yapıyor?! ABD üst üste iki kez Rapinoe’nun ortalarıyla fırsat buldu. Önce Mewis ve sonra da Morgan net fırsatlardan faydalanamadı. Van Veenendaal kalesinde devleşti.

Dk. 30: Heath, Bloodworth’ten sıyrıldı ortaya çevirdi ancak topa ABD’den kimse dokunamadı.

NET FIRSAT! Dk. 28: Korner organizasyonunda Ertz yakın mesafeden sert vurdu, Van Veenendaal kurtardı.

Dk. 14: ABD oyunu rakip yarı alana yıktı ancak dikkatli Hollanda savunması ABD’ye şu ana kadar fırsat tanımadı.

Dk. 1: Ve dev final başladı!

İşte 11’ler:

FIFA Kadınlar Dünya Kupası Finali#FIFAWWC#USA: Naeher, O’Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn, Mewis, Ertz, Lavelle, Heath, Rapinoe, Morgan#NED: Van Veenendaal, Van Lunteren, Dekker, Van der Gragt, Bloodworth, Groenen, Van de Donk, Spitse, Beerensteyn, Martens, Miedema pic.twitter.com/rG00EWZ0kE — SKOR (@SozcuSkor) 7 Temmuz 2019

ABD HOLLANDA MAÇI İLK 11’LER

STAT: Stade de Lyon

SAAT: 18.00

HAKEM: Stephanie Frappart

YAYIN: TRT Spor

ABD HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI

ABD: Naeher, O’Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn, Mewis, Ertz, Lavelle, Heath, Rapinoe, Morgan

TEKNİK DİREKTÖR: Jill Ellis

HOLLANDA: Van Veenendaal, Van Lunteren, Dekker, Van der Gragt, Bloodworth, Groenen, Van de Donk, Spitse, Beerensteyn, Martens, Miedema

TEKNİK DİREKTÖR: Sarina Wiegman