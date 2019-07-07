2019 Kırkpınar finalistleri kimler oldu?

2015 ve 2018 yılında altın kemere uzanan son şampiyon Orhan Okulu, 658’inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, ilk turda Cenk İldem’i, ikinci turu kura ve kurallar gereği güreşmeden geçerek, üçüncü turda Süleyman Aykırı’yı, çeyrek finalde Mustafa Batu’yu, yarı finalde de Mehmet Yeşil Yeşil’i yenerek, bir kez daha geçen yıl olduğu gibi adını finale yazdırdı. Okulu, 2018 yılında altın kemeri Şaban Yılmaz ile yaptığı final güreşinde kazanmıştı.

2011 ve 2012 yıllarında altın kemere uzanan Ali Gürbüz, 658´inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri´nde, ilk turda Abdullah Güngör’ü, ikinci turda Serhat Gökmeni´i, üçüncü turda İsmail Koç’u, çeyrek finalde Faruk Akkoyun´u, yarı finalde de Hamza Köseoğlu´nu yenerek, finale adını yazdırdı.

YARI FİNAL HEYECANI

Sarayiçi Er Meydanı’nda 8 başpehlivanın katıldığı çeyrek final kura çekimi sonrası müsabakaların tamamlanmasının ardından 4 başpehlivan yarı final turu kurasına katılmıştı. 2015 ve 2018 yılı birincisi son şampiyon Orhan Okulu ile 2009-2010 yılı Kırkpınar birincisi altın kemerli başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil eşleşti.

2011 ve 2012 yılı Kırkpınar birincisi altın kemerli başpehlivan Ali Gürbüz de başpehlivan Hamza Köseoğlu’yla yarı final heyecanı yaşamıştı.