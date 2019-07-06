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Wimbledon’da merakla beklenen maçta Andy Murray ve Serena Williams rahat turladı!
Diğer Sporlar

Wimbledon’da merakla beklenen maçta Andy Murray ve Serena Williams rahat turladı!

Wimbledon'da tek erkeklerde Rafael Nadal ve Roger Federer, tek kadınlarda ise Ashleigh Barty, Petra Kvitova ve Serena Williams rahat turladı. Günün en çok merak edilen maçında ise Andy Murray ve Serena Williams, karışık çiftlerde Andreas Mies - Alexa Guarachi çiftini 6-4 ve 6-1'le geçerek 2. tura çıktı.

6 Temmuz 2019 23:40

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon’ın altıncı gününde, tek erkeklerde Roger Federer ile Rafael Nadal, tek kadınlarda ise Ashleigh Barty, Petra Kvitova ve Serena Williams tur atladı. Güne damga vuran maçta ise Serena Williams ile Andy Murray korttaydı. Karışık çiftlerde mücadele etme kararı alarak heyecan yaratan ikili Andreas Mies – Alexa Guarachi çifti ile karşılaştı. Merkez Kort’u dolduran seyirciler oldukça eğlenceli anlara tanıklık ederken korttan Williams-Murray ikilisi 6-4 ve 6-1’lik setlerle rahat galip ayrıldı. Sakatlıklardan dönmeye çalışan ve maç eksiğini tamamlamak için böyle bir karar alan ikili oldukça güçlü ve uyumlu göründü. 03 Temmuz 2019 Wimbledon`da iki efsane birlikte mücadele edecek! Andy Murray ve Serena Williams Wimbledon`da karışık çiftler kategorisinde sürpriz bir ikili şampiyonluk mücadelesi verecek. 37 yaşındaki efsane raket Serena Williams ile 32 yaşındaki Britanyalı yıldız Andy Murray güçlerini birleştirecek. İlgili Haberi Oku

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen çim kort turnuvasının altıncı gün maçları tamamlandı. Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Roger Federer, üçüncü turda klasmanda 28. sırada yer alan Fransız Lucas Pouille ile merkez kortta karşılaştı. Fransız tenisçiler karşısında 15 maçlık yenilmezlik serisi bulunan 37 yaşındaki Federer, rakibini 7-5, 6-2 ve 7-6’lık setlerle 3-0 yendi. Grand slam turnuvalarındaki 350. maçını kazanan Federer, dördüncü turda İtalyan Matteo Berrettini ile eşleşti. Üç numaralı seribaşı Rafael Nadal, klasmanda 72. sıraya kadar gerileyen Fransız Jo-Wilfried Tsonga’yı zorlanmadan geçti. Toplam 1 saat 48 dakika süren mücadelede rakibinin 5 kez servisini kıran İspanyol tenisçi, 6-2, 6-3 ve 6-2’lik setlerle korttan 3-0 galip ayrıldı. Wimbledon’daki 51. maçını kazanan İspanyol tenisçi, bu alanda Bjorn Borg’u yakaladı. 8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, ABD’li Steve Johnson’ı 6-4, 6-3 ve 6-2’lik setlerle 3-0 mağlup etti. Barty’ye 53 dakika yetti

Fransa Açık şampiyonu unvanıyla Wimbledon’a gelen tek kadınlar dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, üçüncü turda Büyük Britanyalı Harriet Dart ile karşılaştı. Toplam 53 dakika süren maçta klasmanda 182. sırada yer alan Dart’a sadece iki oyun veren Barty, 6-1’lik setlerle korttan 2-0 galip ayrıldı. 23 yaşındaki Barty, dördüncü turda ABD’li Alison Riske ile eşleşti. 4 numaralı seribaşı ve geçen yılın çeyrek finalisti Hollandalı Kiki Bertens, klasmanın 54 numarası Çek Barbora Strycova’ya 7-5 ve 6-1’lik setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvaya üçüncü turda veda etti. Kariyerinde iki Wimbledon şampiyonluğu bulunan 6 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, Polonyalı Magda Linette’yi 6-3 ve 6-2’lik setlerle, Londra’da 7 kez şampiyonluk yaşayan 11 numaralı seribaşı ABD’li Serena Williams da Alman Julia Goerges’i 6-3 ve 6-4’lük setlerle turnuva dışında bıraktı. Turnuva, yarın verilecek bir günlük aranın ardından pazartesi günü oynanacak dördüncü tur maçlarıyla devam edecek.

Son güncelleme 23:40 | 6 Temmuz 2019
Andy Murray serena williams Wimbledon
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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