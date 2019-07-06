Wimbledon’da Cori Gauff’un peri masalı devam ediyor! Muhteşem geri dönüş!

Teniste sezonun üçüncü Grand Slam’i olan Wimbledon’da tek kadınlarda Cori Gauff fırtınası devam ediyor. Elemeleri geçerek ana tabloda mücadele etme hakkı kazanan en genç tenisçi olarak adını tarihe yazdıran 15 yaşındaki lise öğrencisi Gauff, 3. turda Slovenyalı Polona Hercog’u 3-6, (9)7-6(7) ve 7-5’lik setlerle mağlup ederek peri masalını sürdürdü ve 4. tura yükseldi.

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Maça istediği tempoda başlayamayan Gauff, ilk seti 6-3 kaybederken ikinci sette de oyunu elinde tutan Hercog, maçı iki kez maç puanına getirdi ancak 15 yaşındaki raket pes etmedi. İki maç sayısı çeviren Gauff, tie-break’e giden seti (9)7-6(7) kazandı ve karşılaşmayı karar setine taşıdı.

Son set öncesinde sağlık molası alan WTA 60 numarası Hercog, direnç gösterse de Merkez Kort’ta izleyicilerin de yoğun desteğini alan Gauff, 2 saat 46 dakika süren maçı kazanarak dördüncü tura yükselmeyi başardı ve dünya 7 numarası Simona Halep’in rakibi oldu.