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Türkiye, Brezilya’ya 3-0 yenildi
Diğer Sporlar

Türkiye, Brezilya’ya 3-0 yenildi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi final etabının yarı finalinde Brezilya'ya 3-0 yenildi.

6 Temmuz 2019 13:52

Çin’in Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Brezilya ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, müsabakadan 23-25, 15-25 ve 10-25’lik setlerle 3-0 mağlup ayrıldı.

Türkiye’nin üçüncülük maçındaki rakibi ABD ile Çin arasında bugün oynanacak karşılaşmanın sonucuna göre belli olacak.

Finale yükselen Brezilya, ABD ile Çin maçının galibiyle şampiyonluk, milliler ise bu karşılaşmanın kaybedeniyle üçüncülük için mücadele edecek.

Şampiyonluk maçı yarın saat 14.30’da, üçüncülük karşılaşması ise saat 10.00’da başlayacak.

Son güncelleme 13:52 | 6 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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