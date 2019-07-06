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Toprak Razgatlıoğlu İngiltere’de 13. oldu | Dünya Superbike Şampiyonası
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Toprak Razgatlıoğlu İngiltere’de 13. oldu | Dünya Superbike Şampiyonası

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de düzenlenen sezonun 8. ayak ilk yarışını 13. sırada bitirdi.

6 Temmuz 2019 17:47

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın İngiltere’deki 8. ayağının ilk yarışında 13. oldu. İngiltere’nin North West Leicestershire bölgesindeki 4 bin 23 metrelik Donington Park Pisti’nde düzenlenen organizasyonun ilk yarışı sona erdi.

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Kawasaki takımından Kuzey İrlandalı Jonathan Rea’nin kazandığı yarışta, BMW Motorrad sürücüsü Büyük Britanyalı Tom Sykes ikinci, Rea’nın takım arkadaşı İngiliz Leon Haslam ise üçüncü sırayı elde etti. Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu ise 7. cepten başladığı yarışı 13. sırada tamamladı. Sekizinci ayağın ikinci yarışı, yarın TSİ 16.00’da başlayacak.

Son güncelleme 17:47 | 6 Temmuz 2019
Dünya Superbike Şampiyonası Toprak Razgatlıoğlu
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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