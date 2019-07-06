SON DAKİKA | Nando De Colo resmen Fenerbahçe Beko’da!

EuroLeague’de CSKA Moskova ile şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra Rusya’dan ayrılma kararı alan Nando De Colo, Fenerbahçe Beko ile anlaşmaya vardı. İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama…

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Avrupa basketbolunun en önemli guardlarından biri olan Nando De Colo ile anlaşmaya vardı.

23 Haziran 1987 tarihinde Sainte-Catherine'de dünyaya gelen 1.96 boyundaki Fransız yıldız Nando De Colo, 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir.

Bu anlaşmanın kulübümüze ve Nando De Colo'ya hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Nando De Colo kimdir, kaç yaşında? Avrupa basketinin süper starı Fenerbahçe Beko`da! Nando de Colo, 1987 yılında Fransa`da doğdu. 2014 yılında bu yanan CSKA Moskova forması giyen yıldız isim Fenerbahçe Beko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Nando de Colo kimdir? Kaç yaşında? İlgili Haberi Oku