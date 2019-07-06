SON DAKİKA | Nando De Colo resmen Fenerbahçe Beko’da!

EuroLeague’de CSKA Moskova ile şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra Rusya’dan ayrılma kararı alan Nando De Colo, Fenerbahçe Beko ile anlaşmaya vardı. İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama…
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Avrupa basketbolunun en önemli guardlarından biri olan Nando De Colo ile anlaşmaya vardı.
23 Haziran 1987 tarihinde Sainte-Catherine'de dünyaya gelen 1.96 boyundaki Fransız yıldız Nando De Colo, 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir.
Bu anlaşmanın kulübümüze ve Nando De Colo'ya hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
Fenerbahçe Beko’ya hoş geldin @NandoDeColo!
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— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) 6 Temmuz 2019