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Senegal 1-0 Uganda
Dünyadan Futbol

Senegal 1-0 Uganda

Uganda'yı Mane'nin golüyle 1-0 yenen Senegal, 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

6 Temmuz 2019 00:04

2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Uganda’yı 1-0 yenen Senegal, çeyrek finale çıktı.

Mısır’ın ev sahipliğinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Uganda ile Senegal karşı karşıya geldi.

Senegal, 15. dakikada Sadio Mane’nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve son 8 takım arasına kaldı. Sadio Mane, 61. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Senegal’in çeyrek finaldeki rakibi Benin oldu.

Senegal Milli Takımı’nda forma giyen Galatasaraylı Mbaye Diagne, 85. dakikada M’Baye Niang’ın yerine oyuna girdi.

Son güncelleme 00:04 | 6 Temmuz 2019
afrika uluslar kupası senegal uganda
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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